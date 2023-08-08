Допомога українцям — громадян закликають оформлювати виплати у 5 тис. грн

Жителі Херсонщини. Фото: rfi.fr

В Україні термін подачі заяв на одноразову допомогу для постраждалих внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції продовжили. Громадяни можуть звертатися за виплатами до кінця жовтня 2023 року.

Про це розповіли у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Чому продовжили термін прийому заяв

За словами очільниці відомства Ірини Верещук, попередня урядова постанова передбачала можливість подачі заявок до кінця серпня. Термін вирішили продовжити, оскільки не вистачає часу на опрацювання заявок.

"Ми бачимо, що люди не встигають. І не тому, що люди не мають часу, а тому що ОВА не можуть швидко опрацювати списки і заявки. Тому ми звернулися до Кабміну — до кінця жовтня продовжити", — розповіла міністр.

Які суми можуть отримати постраждалі

Допомога від держави надається у розмірі 5 тис. грн. На неї мають право мешканці Херсонської та Миколаївської областей, чиї оселі були підтоплені.

Заявки можна подавати у будь-які Центри надання адміністративних послуг за місцем фактичного проживання.

Необхідно надати для дорослих осіб:

документ, що посвідчує особу (єдокумент);

документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Для дітей:

свідоцтво про народження дитини.

Зараз налічується 9 тисяч таких заявок, а 8 тисяч людей вже отримали відповідну допомогу.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив зміни щодо порядку виплати одноразової грошової допомоги постраждалим від теракту на Каховській гідроелектростанції. Одноразова матеріальна грошова допомога тепер виплачується усім постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Тобто — незалежно від того, чи мають люди статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), і чи отримують щомісячну державну допомогу на проживання.

Більше про допомогу

Нагадаємо, український уряд посилив вимоги до надання соціальних виплат. Рішення стосується двох категорій громадян.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чий майновий стан потребує такої підтримки. Якщо статки переселенців дозволяють здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.