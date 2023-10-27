Соцпомощь в Украине — в ноябре вернут выплаты тем, кому их отменили

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ноябре вернут выплаты части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Речь идет о тех переселенцах, которым по ошибке приостановили помощь.

Об этом сообщили представители Министерства социальной политики Украины.

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Изменения в соцвыплатах в ноябре

Как отмечают в ведомстве, многим украинцам в октябре ошибочно перестали выплачивать пособие. Дело в том, что сейчас происходит верификация выплат ВПЛ, по результатам которой некоторым получателям их отменили. Так произошло из-за того, что это происходило автоматически путем проверки разных реестров.

То есть, в ноябре те, кто якобы не имел права на соцвыплаты, снова начнут их получать. В частности, речь идет о выплатах собственникам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались.

Помощь восстановят также и переселенцам, которых по реестрам ЗАГСов ошибочно посчитали умершими, а также вернувшимся из-за границы, которые не зафиксировали информацию об этом. То есть применят подход путем проверки и уточнения данных из других источников, не в автоматическом режиме.

Также период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат в Ощадбанке продлили еще три месяца.

Кроме того, сроки выплат ВПЛ были продлены на полгода — до конца января 2024-го. После чего они будут пересмотрены.

Размеры соцпомощи

Помощь продлят для ВПЛ, проживающих в стране и внутренне перемещенных лиц в сумме:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. гривен;

для других лиц — 2 тыс. гривен.

Также в ноябре применят обновленные периоды выплат. Теперь помощь внутренне перемещенным лицам будут осуществлять исключительно 15 и 28 числа ежемесячно.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить новую единовременную материальную помощь. Оформить его можно от Благотворительной организации Дукат/Cash for Refugees.

В Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется во Львовскую и Ивано-Франковскую области.