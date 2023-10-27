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З 1 листопада соцдопомогу виплачуватимуть по-новому — кого торкнуться зміни

27 жовтня 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соцдопомога в Україні — у листопаді повернуть виплати тим, кому їх скасували
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні в листопаді повернуть виплати частині внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Йдеться про тих переселенців, яким помилково призупинили допомогу.

Про це повідомили представники Міністерства соціальної політики України.

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Зміни у соцвиплатах у листопаді

Як зазначають у відомстві, багатьом українцям у жовтні помилково припинили виплачувати допомогу. Річ у тім, що зараз відбувається верифікація виплат ВПО, за результатами якої деяким одержувачам їх скасували. Так сталося через те, що це відбувалося автоматично шляхом перевірки різних реєстрів.

Тобто у листопаді ті, хто нібито не мав права на соцвиплати, знову почнуть їх отримувати. Зокрема, йдеться про виплати власникам зруйнованого житла, які нікуди не переміщалися.

Допомогу відновлять також і переселенцям, яких за реєстрами РАЦСів помилково порахували померлими, а також тим, хто повернувся з-за кордону, однак інформацію про це не зафіксували. Тобто застосують підхід шляхом перевірки та уточнення даних з інших джерел, не в автоматичному режимі.

Також період для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку продовжили ще на три місяці.

Окрім того, терміни виплат ВПО продовжили на пів року — до кінця січня 2024-го. Після чого виплати переглянуть.

Розміри соцдопомоги

Допомогу продовжать для ВПО, які проживають в країні і є внутрішньо переміщеними особами у сумі:

  • для осіб з інвалідністю та дітей — 3 тис. гривень;
  • для інших осіб — 2 тис. гривень.

Також у листопаді застосують оновлені періоди для виплат. Тепер допомогу внутрішньо переміщеним особам будуть здійснювати виключно 15 та 28 числа щомісяця.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають змогу отримати нову одноразову матеріальну допомогу. Оформити її можна від Благодійної організації Дукат/Cash for Refugees.

В Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.

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