Допомога від HEKS EPER — в яких областях виплатять по 6,6 тис. грн

Гроші у руках. Фото: РБК-Україна

В Україні вразливі категорії громадян отримають грошову допомогу від благодійного фонду Євангельської Реформаторської церкви Швейцарії (HEKS EPER). Кошти перераховуватиме українцям державна фінустанова "ПриватБанк".

Про це поінформували у пресцентрі банку.

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Детальніше про допомогу HEKS EPER

Як зазначається, діяльність організації спрямована на оперативне реагування у кризові ситуації, надання гуманітарної і фінансової підтримки вразливим категоріям населення та тим, хто проживає у найбільш постраждалих від бойових дій зонах.

Виплати перерахують жителям вразливих категорій таких областей:

Донецька;

Миколаївська;

Херсонська.

У ПриватБанку зауважують, що фонд виплачує вразливим верстам населення у зазначених регіонах по 6,66 тис. гривень на кожного члена родини. Кошти надійдуть на картку чи рахунок через систему PrivatMoney без додаткової комісії.

Що відомо про HEKS EPER

HEKS EPER є міжнародною гуманітарною організацією з центральним офісом у Швейцарії. Почала працювати з 2014 року у понад 30 країнах світу. Благодійники активно допомагають країнам у боротьбі з бідністю та несправедливістю.

У березні 2022 року організація почала надавати гуманітарну допомогу в Україні.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни мають змогу отримати нову одноразову матеріальну допомогу. Оформити її можна від Благодійної організації Дукат/Cash for Refugees.

В Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.

Також ми писали, що у Міністерстві фінансів України розповіли, на які суми зовнішньої фінансової допомоги може розраховувати Україна до кінця поточного року. Також в міністерстві повідомили про очікувану структуру цієї допомоги.