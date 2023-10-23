ПриватБанк запустив нову програму підтримки бізнесу

ПриватБанк оголосив нову програму підтримки для українців
Державний "ПриватБанк" запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.
Про це інформує пресслужба банку.
Нова програма підтримки від ПриватБанку
"ПриватБанк запустив нову програму підтримки підприємців та малого бізнесу, яка дає можливість отримати фінансування без додаткової комісії — достатньо мати заставу", — зазначають у пресцентрі.
За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк запропонує пільгові умови кредитування для надання можливості бізнесу працювати та розвиватися навіть на тлі війни. Нову програму запускають саме в період, коли бізнес найбільше потребує фінансів — кінець 2023-го та початок 2024 року.
Відтак, тривалість пільгової програми кредитування під заставу без комісій — з жовтня поточного до лютого наступного року. Підприємцям та малому бізнесу надано можливість отримати фінансування зі ставкою у 5% річних (різниться за цілями кредитування) у рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" на термін до трьох років.
"Застава по кредиту (власне рухоме чи нерухоме майно, майно третіх осіб) та до 50% суми кредиту — гарантії держави або програми ЄБРР", — додали у банку.
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