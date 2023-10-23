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ПриватБанк оголосив нову програму підтримки для українців

23 жовтня 2023 13:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк запустив нову програму підтримки бізнесу
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державний "ПриватБанк" запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.

Про це інформує пресслужба банку.

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"ПриватБанк запустив нову програму підтримки підприємців та малого бізнесу, яка дає можливість отримати фінансування без додаткової комісії — достатньо мати заставу", — зазначають у пресцентрі.

За словами члена правління ПриватБанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк запропонує пільгові умови кредитування для надання можливості бізнесу працювати та розвиватися навіть на тлі війни. Нову програму запускають саме в період, коли бізнес найбільше потребує фінансів — кінець 2023-го та початок 2024 року.

Відтак, тривалість пільгової програми кредитування під заставу без комісій — з жовтня поточного до лютого наступного року. Підприємцям та малому бізнесу надано можливість отримати фінансування зі ставкою у 5% річних (різниться за цілями кредитування) у рамках урядової програми "Доступні кредити 5-7-9%" на термін до трьох років.

"Застава по кредиту (власне рухоме чи нерухоме майно, майно третіх осіб) та до 50% суми кредиту — гарантії держави або програми ЄБРР", — додали у банку.

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Нагадаємо, у ПриватБанку почали діяти нові тарифи на фінансові операції. Вартість платежів для клієнтів може зменшитись на декілька гривень.

Також ми раніше писали, що в Україні банки продовжують оптимізувати свою роботу, закриваючи відділення по всій країні. Найбільше — одна з державних фінустанов.

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