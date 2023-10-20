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ПриватБанк розповів, хто зможе отримати кешбек у 1 тис. грн

20 жовтня 2023 13:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
ПриватБанк гарантує кешбек в 1 тис. грн — як отримати
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У державній фінустанові "ПриватБанк" повідомляють про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.

Про це повідомляє пресцентр банку.

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Як зазначили у пресслужбі, тривалість програми кешбеку — з 18 жовтня 2023-го до кінця січня 2024 року.

Для отримання кешбеку до міжнародних переказів, необхідно надіслати чи отримати будь-який міжнародний переказ у розмірі від 500 грн з карткою Mastercard від ПриватБанку. При цьому треба оплатити мінімум дві покупки сукупно від 500 грн будь-якою карткою Mastercard від ПриватБанку офлайн чи онлайн в Україні та за кордоном.

"Щомісяця серед учасників програми розігруватимуть 150 кешбеків на суму 1 000 грн. Максимальна сума кешбеку за весь період акції для одного учасника — 3 тис. грн. В програмі беруть участь усі види термінових грошових переказів і міжнародних платежів, що доступні для отримання та надсилання в ПриватБанку включаючи отримання грошової допомоги від міжнародних благодійних організацій", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зауважили, що міжнародні перекази на картку Mastercard можна отримувати чи надсилати, враховуючи встановлені обмеження військового стану, через веб-версію чи застосунок Приват24, у банкоматі чи терміналі самообслуговування, за номером телефону Сервісного центру банку 3700.

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, у ПриватБанку повідомляють про чергові зміни, які стосуються платіжних карток. Банк починає доставляти картки "Новою поштою" до країн Європейського Союзу (ЄС).

Клієнти фінустанови "ПриватБанк" скаржаться на блокування рахунків без попереджень. У банку дали пояснення, як діяти у таких випадках.

Також ми писали, що ПриватБанк оновив правила щодо SWIFT-переказів. Тепер для клієнтів банку встановлені єдині тарифи на перекази як за кордон, так і по Україні.

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