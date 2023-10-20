ПриватБанк гарантирует кэшбек в 1 тыс. грн — как получить

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщают о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за международные денежные переводы на карту Mastercard.

Об этом сообщает пресс-центр банка.

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Как отметили в пресс-службе, продолжительность программы кэшбека — с 18 октября 2023-го до конца января 2024 года.

Для получения кэшбека в международные переводы необходимо отправить или получить любой международный перевод в размере от 500 грн с картой Mastercard от ПриватБанка. При этом нужно оплатить минимум две покупки совокупно от 500 грн любой картой Mastercard от ПриватБанка офлайн или онлайн в Украине и за рубежом.

"Ежемесячно среди участников программы будут разыгрывать 150 кэшбеков на сумму 1 000 грн. Максимальная сумма кэшбека за весь период акции для одного участника — 3 тыс. грн. В программе принимают участие все виды срочных денежных переводов и международных платежей, которые доступны для получения и отправки в ПриватБанка, включая получение денежной помощи от международных благотворительных организаций", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что международные переводы на карту Mastercard можно получать или отправлять, учитывая установленные ограничения военного положения, через веб-версию или приложение Приват24, в банкомате или терминале самообслуживания, по телефону Сервисного центра банка 3700.

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Напомним, в ПриватБанке сообщают об очередных изменениях, касающихся платежных карт. Банк начинает доставлять карты "Новой почтой" в страны Европейского Союза (ЕС).

Клиенты финучреждения "ПриватБанк" жалуются на блокировку счетов без предупреждений. В банке дали объяснение, как поступать в таких случаях.

Также мы писали, что ПриватБанк обновил правила SWIFT-переводов. Теперь для клиентов банка установлены единые тарифы на переводы как за границу, так и по Украине.