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ПриватБанк вводить нові комісії на перекази коштів з карток — що зміниться

21 жовтня 2023 14:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
ПриватБанк вводить нові комісії на перекази коштів з карток — що зміниться
ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Приватбанку почали діяти нові тарифи на фінансові операції. Вартість платежів для клієнтів може зменшитись на декілька гривень.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

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Нові тарифи банку

Сьогодні, 21 жовтня, ПриватБанк повідомив своїх клієнтів про зміну тарифів на державні та міжнародні операції.

У яких операціях відбулися зміни

  • 2% — за надсилання переказів із гривневих карток ПриватБанку на міжнародні картки як через ПриватБанк, так і сторонні сервіси (було 4%, мінімум 50 грн);
  • 2% — на операції quasi cash (було 4%, мінімум 50 грн);
  • 0,5% від суми (мінімум 5 грн) — за надсилання переказів із кредитних коштів через сервіси інших банків (не було).

Проте у банку також зазначили, додаткова комісія 3% за використання кредитних коштів залишиться без змін.

Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.

Також ми раніше писали, що в Україні банки продовжують оптимізувати свою роботу, закриваючи відділення по всій країні. Найбільше — одна з державних фінустанов.

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