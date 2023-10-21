ПриватБанк вводить нові комісії на перекази коштів з карток — що зміниться
У Приватбанку почали діяти нові тарифи на фінансові операції. Вартість платежів для клієнтів може зменшитись на декілька гривень.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
Нові тарифи банку
Сьогодні, 21 жовтня, ПриватБанк повідомив своїх клієнтів про зміну тарифів на державні та міжнародні операції.
У яких операціях відбулися зміни
- 2% — за надсилання переказів із гривневих карток ПриватБанку на міжнародні картки як через ПриватБанк, так і сторонні сервіси (було 4%, мінімум 50 грн);
- 2% — на операції quasi cash (було 4%, мінімум 50 грн);
- 0,5% від суми (мінімум 5 грн) — за надсилання переказів із кредитних коштів через сервіси інших банків (не було).
Проте у банку також зазначили, додаткова комісія 3% за використання кредитних коштів залишиться без змін.
Нагадаємо, у державній фінустанові "ПриватБанк" повідомили про можливість отримати кешбеки. Йдеться про отримання 1 тис. грн за отримання або відправку міжнародних грошових переказів на картку Mastercard.
Також ми раніше писали, що в Україні банки продовжують оптимізувати свою роботу, закриваючи відділення по всій країні. Найбільше — одна з державних фінустанов.
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