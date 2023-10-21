ПриватБанк вводит новые комиссии на переводы средств с карточек — что изменится

ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

В ПриватБанке начали действовать новые тарифы на финансовые операции. Стоимость платежей для клиентов может снизиться на несколько гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Новые тарифы банка

Сегодня, 21 октября, ПриватБанк уведомил своих клиентов об изменении тарифов на государственные и международные операции.

В каких операциях произошли изменения

2% — за отправку переводов с гривневых карт ПриватБанка на международные карты как через ПриватБанк, так и посторонние сервисы (было 4%, минимум 50 грн);

2% — на операции quasi cash (было 4%, минимум 50 грн);

0,5% суммы (минимум 5 грн) — за отправку переводов из кредитных средств через сервисы других банков (не было).

Однако в банке также отметили, что дополнительная комиссия 3% за использование кредитных средств останется без изменений.

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карту Mastercard.

Также мы ранее писали, что в Украине банки продолжают оптимизировать свою работу, закрывая отделения по всей стране. Больше всего — одно из государственных финучреждений.