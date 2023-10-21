Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow ПриватБанк вводит новые комиссии на переводы средств с карточек — что изменится arrow

ПриватБанк вводит новые комиссии на переводы средств с карточек — что изменится

21 октября 2023 14:30
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ПриватБанк вводит новые комиссии на переводы средств с карточек — что изменится
ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ПриватБанке начали действовать новые тарифы на финансовые операции. Стоимость платежей для клиентов может снизиться на несколько гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Читайте также:

Новые тарифы банка

Сегодня, 21 октября, ПриватБанк уведомил своих клиентов об изменении тарифов на государственные и международные операции.

В каких операциях произошли изменения

  • 2% — за отправку переводов с гривневых карт ПриватБанка на международные карты как через ПриватБанк, так и посторонние сервисы (было 4%, минимум 50 грн);
  • 2% — на операции quasi cash (было 4%, минимум 50 грн);
  • 0,5% суммы (минимум 5 грн) — за отправку переводов из кредитных средств через сервисы других банков (не было).

Однако в банке также отметили, что дополнительная комиссия 3% за использование кредитных средств останется без изменений.

Напомним, в государственном финучреждении "ПриватБанк" сообщили о возможности получить кэшбеки. Речь идет о получении 1 тыс. грн за получение или отправку международных денежных переводов на карту Mastercard.

Также мы ранее писали, что в Украине банки продолжают оптимизировать свою работу, закрывая отделения по всей стране. Больше всего — одно из государственных финучреждений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме