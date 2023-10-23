ПриватБанк запустил новую программу поддержки бизнеса

Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"ПриватБанк запустил новую программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса, которая позволяет получить финансирование без дополнительной комиссии — достаточно иметь залог", — отмечают в пресс-центре.

По словам члена правления ПриватБанка по МСБ Евгения Заиграева, банк предложит льготные условия кредитования для предоставления возможности бизнеса работать и развиваться даже на фоне войны. Новую программу запускают именно в период, когда бизнес больше всего нуждается в финансах — конец 2023-го и начало 2024 года.

Следовательно, продолжительность льготной программы кредитования под залог без комиссий — с октября текущего по февраль следующего года. Предпринимателям и малому бизнесу предоставлена возможность получить финансирование со ставкой в 5% годовых (различается по целям кредитования) в рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на срок до трех лет.

"Залог по кредиту (собственное движимое или недвижимое имущество, имущество третьих лиц) и до 50% суммы кредита — гарантии государства или программы ЕБРР", — добавили в банке.

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