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ПриватБанк объявил новую программу поддержки для украинцев

23 октября 2023 13:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
ПриватБанк запустил новую программу поддержки бизнеса
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственный ПриватБанк запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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"ПриватБанк запустил новую программу поддержки предпринимателей и малого бизнеса, которая позволяет получить финансирование без дополнительной комиссии — достаточно иметь залог", — отмечают в пресс-центре.

По словам члена правления ПриватБанка по МСБ Евгения Заиграева, банк предложит льготные условия кредитования для предоставления возможности бизнеса работать и развиваться даже на фоне войны. Новую программу запускают именно в период, когда бизнес больше всего нуждается в финансах — конец 2023-го и начало 2024 года.

Следовательно, продолжительность льготной программы кредитования под залог без комиссий — с октября текущего по февраль следующего года. Предпринимателям и малому бизнесу предоставлена возможность получить финансирование со ставкой в 5% годовых (различается по целям кредитования) в рамках правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на срок до трех лет.

"Залог по кредиту (собственное движимое или недвижимое имущество, имущество третьих лиц) и до 50% суммы кредита — гарантии государства или программы ЕБРР", — добавили в банке.

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Напомним, в ПриватБанке начали действовать новые тарифы на финансовые операции. Стоимость платежей для клиентов может снизиться на несколько гривен.

Также мы ранее писали, что на Украине банки продолжают оптимизировать свою работу, закрывая отделения по всей стране. Больше всего — одно из государственных финучреждений.

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