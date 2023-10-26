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Украинцы из трех областей получат 6,6 тыс. грн помощи

26 октября 2023 13:07
обновлено: 14:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь от HEKS EPER — в каких областях выплатят по 6,6 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине уязвимые категории граждан могут получить денежную помощь от благотворительного фонда Евангельской Реформаторской церкви Швейцарии (HEKS EPER). Средства будет перечислять украинцам государственное финучреждение "ПриватБанк".

Об этом проинформировали в пресс-центре банка.

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Подробнее о помощи HEKS EPER

Как отмечается, деятельность организации направлена на оперативное реагирование в кризисные ситуации, оказание гуманитарной и финансовой поддержки уязвимым категориям населения и проживающим в наиболее пострадавших от боевых действий зонах.

Выплаты перечислят жителям уязвимых категорий следующих областей:

  • Донецкая;
  • Николаевская;
  • Херсонская.

В ПриватБанке отмечают, что фонд выплачивает уязвимым верстам населения в указанных регионах по 6,66 тыс. гривен на каждого члена семьи. Средства поступят на карту или счет через систему PrivatMoney без дополнительной комиссии.

Что известно о HEKS EPER

HEKS EPER — международная гуманитарная организация с центральным офисом в Швейцарии. Начала работать с 2014 года в более чем 30 странах мира. Благотворители активно помогают странам в борьбе с бедностью и несправедливостью.

В марте 2022 года организация начала оказывать гуманитарную помощь в Украине.

Больше о помощи

Напомним, в Украине некоторые граждане могут получить новую единовременную материальную помощь. Оформить ее можно от Благотворительной организации Дукат/Cash for Refugees.

В Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется на Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Также мы писали, что в Министерстве финансов Украины рассказали, на какие суммы внешней помощи может рассчитывать Украина до конца текущего года. Также в министерстве сообщили об ожидаемой структуре этой помощи.

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