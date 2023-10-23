Допомога для українців — як оформити міжнародні виплати до 5 тис. доларів

Гроші у руках. Фото: Unplush

В Україні чеська гуманітарна організація "Людина в біді" оголосила прийом заявок на грошову допомогу до 5 тисяч доларів. Програма поширюється на Львівську та Івано-Франківську області.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кому надають до 5 тис. доларів допомоги

Як зазначається, нова програма допомоги розрахована на мікро-, малі та середній бізнес, який переїхав у Львівську та Івано-Франківську області. Підприємці мають відповідати таким критеріям:

бізнес переміщений чи перереєстрований із постраждалих від війни територій після 24.02.2022 року;

підприємство очолює жінка;

бізнесом керує громадянин з вразливої категорії чи надано роботу таким особам.

З-поміж цілей програми — створення нових робочих місць, соціальна спрямованість підприємств, часткове фінансування діяльності.

Щоб взяти участь у програмі, потрібно заповнити та надіслати заявку за до 1 листопада за наступним посиланням.

Розмір матеріальної допомоги:

до 1 тисячі доларів, якщо фізособа-підприємець має одного найманого працівника;

до 5 тисяч доларів, якщо на підприємстві працює двоє і більше людей.

Окрім того, учасники програми можуть пройти навчання та отримати менторську підтримку.

Примітно те, що відібраним фізособам-підприємцям обіцяють відшкодувати кошти, які були витрачені на послуги догляду за дітьми-дошкільнятами. Йдеться про вразливих родин, де виховують дітей жінки. Сума компенсації — до 300 доларів протягом трьох місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, державний "ПриватБанк" запускає програму підтримки українських підприємців. Фінустанова до лютого 2024 року планує кредитувати бізнес під заставу без комісій.

Також ми писали, що у Міністерстві фінансів України розповіли, на які суми зовнішньої фінансової допомоги може розраховувати Україна до кінця поточного року в 2024-му. Також в міністерстві повідомили про очікувану структуру цієї допомоги.