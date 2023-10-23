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Заработала новая международная помощь с выплатами до 5 тыс. долларов

23 октября 2023 13:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для украинцев — как оформить международные выплаты до 5 тыс. долларов
Деньги в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине чешская гуманитарная организация "Человек в беде" объявила прием заявок на денежную помощь до 5 тысяч долларов. Программа распространяется во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Новая программа помощи рассчитана на микро-, малые и средний бизнес, который переехал во Львовскую и Ивано-Франковскую области. Предприниматели должны соответствовать следующим критериям:

  • бизнес перемещен или перерегистрирован с пострадавших от войны территорий после 24.02.2022;
  • предприятие возглавляет женщина;
  • бизнесом руководит гражданин из уязвимой категории или предоставлена работа таким лицам.

Среди целей программы — создание новых рабочих мест, социальная направленность предприятий, частичное финансирование деятельности.

Чтобы принять участие в программе, нужно заполнить и отправить заявку до 1 ноября по следующей ссылке.

Размер материальной помощи:

  • до 1 тысячи долларов, если физлицо-предприниматель имеет одного наемного работника;
  • до 5 тысяч долларов, если на предприятии работает два и более человека.

Кроме того, участники программы могут пройти обучение и получить менторскую поддержку.

Примечательно, что отобранным физлицам-предпринимателям обещают возместить средства, потраченные на услуги по уходу за детьми-дошкольниками. Речь идет об уязвимых семьях, где воспитывают детей женщины. Сумма компенсации — до 300 долларов на протяжении трех месяцев.

Что еще стоит знать

Напомним, что государственный "ПриватБанк" запускает программу поддержки украинских предпринимателей. Финучреждение до февраля 2024 года планирует кредитовать бизнес под залог без комиссий.

Также мы писали, что в Министерстве финансов Украины рассказали, на какие суммы внешней финансовой помощи может рассчитывать Украина до конца текущего года в 2024 году. Также в министерстве сообщили об ожидаемой структуре этой помощи.

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