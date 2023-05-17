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Взносы на будущую пенсию можно будет делать онлайн: Пенсионный фонд упростил процедуру

17 мая 2023 16:30
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Заплатить ради увеличения пенсии в будущем можно онлайн
Вы можете увеличить размер будущей пенсии. Фото: Pexels
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Недавно Пенсионный фонд Украины ввел упрощенный механизм добровольных страховых взносов, позволяющий украинцам заранее позаботиться о предстоящей пенсии. Благодаря этой инициативе граждане могут приобрести страховой стаж, чтобы самостоятельно влиять на размер пенсии.

Недавно об этом написали на сайте ПФУ.

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Упрощенный механизм — как это работает?

Пенсионный фонд Украины запустил новый механизм добровольного участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании, который позволяет украинцам делать взносы быстро и удобно, без бумажной волокиты и визита в государственные учреждения. Эта инициатива предоставляет людям возможность вносить вклады на собственную пенсию или для третьих лиц, повышая свою финансовую безопасность в будущем.

Участие в добровольных страховых взносах будет иметь возможность лица в возрасте от 16 лет. Использовать эту возможность смогут только те, кто выполнит два условия.

Во-первых, лицо, в пользу которого осуществляется взнос, должно быть зарегистрировано в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Во-вторых, лицо, вносящее добровольный взнос, не должно быть на пенсии на момент уплаты. Повысить пенсию могут только те, кто хотя бы раз в жизни работал официально и за кого работодатели платили ЕСВ.

Напомним, недавно мы писали о том, кто из пенсионеров скоро получит доплаты.

Также мы объяснили, кто из пенсионеров имеет право вообще не платить за коммунальные услуги.

Возможно, кроме того, вас заинтересует, что ПФУ предупредил о возможной задержке пенсий.

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