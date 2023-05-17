Заплатити заради збільшення пенсії в майбутньому можна онлайн

Ви зможете збільшити розмір майбутньої пенсії. Фото: Pexels

Нещодавно Пенсійний фонд України запровадив спрощений механізм добровільних страхових внесків, що дозволяє українцям заздалегідь потурбуватися про майбутню пенсію. Завдяки цій ініціативі громадяни можуть придбати страховий стаж, щоб самостійно впливати на розмір пенсії.

Нещодавно про це написали на сайті ПФУ.

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Пенсійний фонд України запустив новий механізм добровільної участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, який дає змогу українцям робити внески швидко та зручно, без паперової тяганини та візиту до державних установ. Ця ініціатива надає людям можливість робити внески на власну пенсію або для третіх осіб, підвищуючи свою фінансову безпеку в майбутньому.

Брати участь у добровільних страхових внесках матимуть можливість особи віком від 16 років. Однак є певні умови, які необхідно виконати, щоб скористатися цією можливістю. По-перше, особа, на користь якої здійснюється внесок, має бути зареєстрована в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. По-друге, особа, яка робить добровільний внесок, не повинна бути на пенсії на момент сплати. Підвищити пенсію також можуть тільки ті, хто хоча б раз в житті працював офіційно, та за кого роботодавці сплачували ЄСВ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто з пенсіонерів скоро отримає доплати.

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