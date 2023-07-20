Выплаты семьям военных в плену: как получить 100 тыс. грн
В Украине военнослужащим, которые находились или находятся в плену, предусмотрены ежегодные государственные денежные выплаты. При этом деньги могут получить даже их родственники.
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
Какие выплаты предусмотрены военным в плену
В ведомстве отмечают, что находившиеся в плену военные имеют право на помощь в 100 тысяч гривен. Их можно оформить после освобождения из плена. В период пребывания военных в плену члены их семей могут обратиться в Министерство реинтеграции. Туда следует подать заявление установленной формы и соответствующий пакет документов:
- копия паспорта (документ, удостоверяющий личность заявителя);
- информация или документы, где подтверждается факт лишения личной воли из-за вооруженной агрессии против Украины 2023 года;
- справка реквизитов лицевого счета в банке.
В МВД отмечают, что документ, подтверждающий факт пребывания в плену, — это справка, которую должен утвердить командир воинской части. Получить ее можно, написав заявление произвольной формы в воинскую часть военного. Ее можно подавать в электронном и бумажном формате.
В Министерстве рассказали, что выплачивают единовременную помощь в размере 100 тыс. гривен членам семьи погибшего военного, который находился в плену или умер в течение года после увольнения.
На эту выплату требуются следующие документы:
- копия паспорта (документа, удостоверяющего личность заявителя);
- копия свидетельства смерти военного;
- копия справки, подтверждающая смерть уволенного лица по обстоятельствам, связанным с пребыванием в местах несвободы, по установленной Минздравной форме;
- справка реквизитов банковского счёта.
Больше о помощи
Напомним, в правительстве рассказали, что продолжается выплата денежной помощи от Фонда Шептицкого для побывавших в плену женщин. В частности, на днях деньги получили еще несколько десятков уволенных украинок.
Также мы писали, что некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.