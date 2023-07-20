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Выплаты семьям военных в плену: как получить 100 тыс. грн

20 июля 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Выплаты семьям военных в плену — как получить 100 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине военнослужащим, которые находились или находятся в плену, предусмотрены ежегодные государственные денежные выплаты. При этом деньги могут получить даже их родственники.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

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В ведомстве отмечают, что находившиеся в плену военные имеют право на помощь в 100 тысяч гривен. Их можно оформить после освобождения из плена. В период пребывания военных в плену члены их семей могут обратиться в Министерство реинтеграции. Туда следует подать заявление установленной формы и соответствующий пакет документов:

  • копия паспорта (документ, удостоверяющий личность заявителя);
  • информация или документы, где подтверждается факт лишения личной воли из-за вооруженной агрессии против Украины 2023 года;
  • справка реквизитов лицевого счета в банке.

В МВД отмечают, что документ, подтверждающий факт пребывания в плену, — это справка, которую должен утвердить командир воинской части. Получить ее можно, написав заявление произвольной формы в воинскую часть военного. Ее можно подавать в электронном и бумажном формате.

В Министерстве рассказали, что выплачивают единовременную помощь в размере 100 тыс. гривен членам семьи погибшего военного, который находился в плену или умер в течение года после увольнения.

На эту выплату требуются следующие документы:

  • копия паспорта (документа, удостоверяющего личность заявителя);
  • копия свидетельства смерти военного;
  • копия справки, подтверждающая смерть уволенного лица по обстоятельствам, связанным с пребыванием в местах несвободы, по установленной Минздравной форме;
  • справка реквизитов банковского счёта.

Больше о помощи

Напомним, в правительстве рассказали, что продолжается выплата денежной помощи от Фонда Шептицкого для побывавших в плену женщин. В частности, на днях деньги получили еще несколько десятков уволенных украинок.

Также мы писали, что некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.

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