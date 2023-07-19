Допомога у 90 тис. грн — хто має право та як подати заявку

Українські військові-жінки. Фото: google.com

В уряді розповіли, що триває виплата грошової допомоги від Фонду Шептицького для жінок, які побували у полоні. Зокрема, днями гроші отримали ще кілька десятків звільнених українок.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Що відомо про допомогу у 90 тис. грн

У відомстві нагадали, що програму ініціював уряд Польщі спільно з Мінреінтеграції. Кошти надає польська сторона.

Так, під час останнього засідання комісії Фонду ухвалили рішення про виплати коштів 22 жінкам, які повернулися з полону.

Кожній з них перерахують одноразову фінансову допомогу у 10 тисяч злотих (близько 90 тис. гривень) без ПДВ.

У Міністерстві зауважили, що прийом заявок на отримання допомоги у рамках програми триватиме до 30 серпня поточного року включно (або до вичерпання коштів).

Подавати заявки можна, заповнивши спеціальну електронну форму за наступним посиланням.

Минулого року фінансову допомогу від Фонду Климентія Шептицького надали 180 звільненим з полону українським жінкам.

Інші виплати від уряду

Також ми писали, що українські військові можуть розраховувати на державні виплати у разі поранення під час війни. Розмір сум залежить від характеру та тяжкості травмування.

Військовослужбовцям, які мають поранення, надають такі виплати:

грошове забезпечення;

так звані "бойові" (винагорода у 100 тис. грн);

одноразова грошова допомога.

Виплату "бойових" здійснюють за час перебування на лікуванні у медичних закладах на стаціонарі (зокрема, закордонних), перебування у відпустці для проходження лікування після тяжкого поранення на основі висновку військово-лікарської комісії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни міжнародні організації продовжують надавати допомогу громадянам. У липні діє низка програм, за якими можна оформити фінансування до 33 тис. грн.