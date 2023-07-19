Помощь в 90 тыс. грн — кто имеет право и как подать заявку

Украинские военные женщины. Фото: google.com

В правительстве рассказали, что продолжается выплата денежной помощи от Фонда Шептицкого для женщин, побывавших в плену. В частности, на днях деньги получили еще несколько десятков освобожденных украинок.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Что известно о помощи в 90 тыс. грн

В ведомстве напомнили, что программу инициировало правительство Польши совместно с Минреинтеграцией. Средства предоставляет польская сторона.

Так, во время последнего заседания комиссии Фонда приняли решение о выплате средств 22 вернувшимся из плена женщинам.

Каждой из них будет перечислена одноразовая финансовая помощь в 10 тысяч злотых (около 90 тыс. гривен) без НДС.

В Министерстве отметили, что прием заявок на получение помощи в рамках программы продлится до 30 августа текущего года включительно (или до завершения финансов).

Подавать заявки можно, заполнив специальную электронную форму по следующей ссылке.

В прошлом году финансовую помощь от Фонда Климентия Шептицкого предоставили 180 освобожденным из плена украинским женщинам.

Прочие выплаты от правительства

Также мы писали, что украинские военные могут рассчитывать на государственные выплаты в случае ранения во время войны. Размер сумм зависит от характера и тяжести травмы.

Военнослужащим, имеющим ранения, предоставляются следующие выплаты:

денежное довольствие;

так называемые "боевые" (вознаграждение в 100 тыс. грн);

единовременная денежная помощь.

Выплату "боевых" производят за время нахождения на лечении в медицинских учреждениях на стационаре (в частности, зарубежных), пребывания в отпуске для прохождения лечения после тяжелого ранения на основе заключения военно-врачебной комиссии.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые категории украинских военнослужащих имеют право на дополнительные денежные выплаты. Речь идет о помощи для решения социально-бытовых вопросов.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны международные организации продолжают оказывать помощь гражданам. В июле действуют ряд программ, по которым можно оформить финансирование до 33 тыс. грн.