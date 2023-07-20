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Виплати родинам військових у полоні: як отримати 100 тис. грн

20 липня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виплати родинам військових у полоні — як отримати 100 тис. грн
Грошові купюри у руках. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні військовослужбовцям, які перебували чи досі перебувають у полоні, передбачені щорічні державні грошові виплати. При цьому кошти можуть отримати навіть їхні родичі.

Про це розповіли у Міністерстві внутрішніх справ України.

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Які виплати передбачені військовим у полоні

У відомстві зазначають, що військові, які перебували у полоні, мають право на допомогу у 100 тисяч гривень. Їх можна оформити після звільнення з полону. Водночас у період перебування військових у полоні члени їхніх сімей можуть звернутися у Міністерство реінтеграції. Туди потрібно подати заяву встановленої форми та відповідний пакет документів:

  • копія паспорта (документ, що засвідчує особу заявника);
  • інформація чи документи, де підтверджується факт позбавлення особистої волі через збройну агресію проти України 2023 року;
  • довідка реквізитів особового рахунку у банку.

У МВС зауважують, що документ, який підтверджує факт перебування у полоні — це довідка, яку має затвердити командир військової частини. Отримати її можна, написавши заяву довільної форми до військової частини військового. Її можна подавати в електронному та паперовому форматі.

У Міністерстві розповіли, що виплачують одноразову допомогу у розмірі 100 тис. гривень членам родини загиблого військового, який перебував у полоні або помер упродовж року після звільнення.

На цю виплату потрібні такі документи:

  • копія паспорта (документа, що засвідчує особу заявника);
  • копія свідоцтва про смерть військового;
  • копія довідки, що підтверджує смерть звільненої особи через обставини, пов'язані із перебуванням у місцях несвободи, за встановленою МОЗ формою;
  • довідка реквізитів банківського рахунку.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в уряді розповіли, що триває виплата грошової допомоги від Фонду Шептицького для жінок, які побували у полоні. Зокрема, днями гроші отримали ще кілька десятків звільнених українок.

Також ми писали, деякі категорії українських військовослужбовців мають право на додаткові грошові виплати. Йдеться про допомогу на вирішення соціально-побутових питань.

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