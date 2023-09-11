Зарплаты военных — сохраняются ли выплаты пленных

Украинские военнослужащие. Фото: armyinform.com.ua

По украинскому законодательству, военнослужащие получают денежное довольствие и различные виды доплат. Эксперты рассказали, начисляют ли заработные платы военным в случае попадания в плен.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам организации госвласти и местного самоуправления Елена Шуляк.

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Зарплаты военных, попавших в плен

Сейчас бойцы не имеют такого права. Однако, возможность сохранения денежного довольствия за военными прописана в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц".

Документ предлагает оставить за военными, полицейскими и другими гражданами право на начисление месячного финансового обеспечения.

При этом в денежное довольствие могут входить "боевые" 30 тысяч, которые теперь получают четыре категории силовиков, премии и доплаты.

"Законопроектом предлагается сохранять денежное довольствие лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям", — сказала Шуляк.

В то же время, нормы закона не будут распространяться на тех военных, которые сдались в плен добровольно.

Среди прочего законопроект предусматривает:

уточнение механизма выплаты денежной компенсации военным и полицейским за неиспользованные дни отпусков;

усовершенствование порядка выплаты компенсации за неиспользованные дни отпусков при гибели/смерти военных и полицейских;

улучшение порядка выплаты единовременного пособия в случае увольнения с военной службы.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Верховная Рада проголосовала за законопроект №9378, предусматривающий увеличение продолжительности ежегодного отпуска для военнослужащих. Теперь военные имеют право на 40 дней отпуска в год.

Также мы писали, что военная служба засчитывается в стаж работы и страховой стаж. При этом зачисление срока службы производится на льготных условиях.