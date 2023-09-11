Зарплати військових — чи зберігаються виплати полонених

Українські військовослужбовці. Фото: armyinform.com.ua

За українським законодавством, військовослужбовці отримують грошове забезпечення та різні види доплат. Експерти розповіли, чи нараховують заробітні плати військовим у разі потрапляння у полон.

Про це повідомила очільниця Комітету ВР із питань організації держвлади та місцевого самоврядування Олена Шуляк.

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Зарплати військових, які потрапили у полон

Зараз бійці не мають такого права. Однак, можливість збереження грошового забезпечення за військовими, які потрапили у полон, прописана у законопроєкті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб".

Документ пропонує залишити за військовими, поліцейськими та деякими іншими громадянами право на нарахування місячного фінансового забезпечення.

При цьому у грошове забезпечення можуть входити "бойові" 30 тисяч, які тепер отримають чотири категорії силовиків, премії та доплати.

"Законопроєктом пропонується зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям", — сказала Шуляк.

Водночас норми закону не поширюватимуться на тих військових, які здалися у полон добровільно.

Серед іншого законопроєкт передбачає:

уточнення механізму виплати грошової компенсації військовим та поліцейським за невикористані дні відпусток;

удосконалення порядку виплати компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі/смерті військових та поліцейських;

покращення порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі звільнення з військової служби.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №9378, який передбачає збільшення тривалості щорічної відпустки для військовослужбовців. Тепер військові мають право на 40 днів відпустки на рік.

Також ми писали, що військова служба зараховується до стажу роботи та страхового стажу. При цьому зарахування строку служби відбувається на пільгових умовах.