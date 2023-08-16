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В украинских магазинах подорожал ряд продуктов: как изменились цены

16 августа 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на продукты — украинцы платят за еду на 11% больше
Продуктовый отдел магазина. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за год на полках магазинов подорожал ряд продуктов. По сравнению с июлем прошлого года цены в среднем выросли на 11,3%.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики Украины.

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Как и на что подскочили цены

Согласно информации Госстата, в июле 2023 года по сравнению с июлем прошлого года больше всего прибавили в стоимости яйца. Цена на этот продукт птицеводства выросла на 56,4%.

Далее по уровню роста цен — фрукты. Стоимость повысилась на 25%. Как отмечают специалисты, это может быть связано с боевыми действиями в южных регионах.

На третьем месте — мясо и мясопродукты. Различные виды мяса в среднем сейчас стоят на 22% больше.

Выросли цены и на другие популярные среди украинцев продукты. В частности рыба и морепродукты подорожали на 17%. Стоимость творога выросла в цене на 13%. Сливочное масло теперь стоит на 12% дороже, а за молоко и хлеб граждане платят на 10% больше, чем год назад.

В то же время безалкогольные напитки прибавили в стоимости 20%. Табачные изделия стоят на 17,2% дороже. Алкогольные напитки повысились в цене за год на 9%.

 

цены
Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей.

Также мы писали, что на полках украинских магазинов фиксируют подорожание стратегического продукта — хлеба. Ранее эксперты предупреждали о росте стоимости этого продукта в середине лета 2023 года.

Учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, Национальный банк Украины существенно улучшил прогноз инфляции на 2023 год с 14,8% до 10,6%.

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