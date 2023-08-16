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В українських магазинах подорожчала низка продуктів: як змінилися ціни

16 серпня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти — українці платять за їжу на 11% більше
Продуктовий відділ магазину. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за рік на полицях магазинів подорожчала низка продуктів. Проти липня минулого року ціни у середньому зросли на 11,3%.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики України.

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Як і на що підскочили ціни

Відповідно до інформації Держстату, у липні 2023 року у порівнянні з липнем минулого року найбільше додали у вартості яйця. Ціна на цей продукт птахівництва зросла на 56,4%.

Далі за рівнем зростання цін — фрукти. Вартість підвищилась на 25%. Як зауважують фахівці, це може бути пов'язано з бойовими діями у південних регіонах.

На третьому місці — м'ясо та м'ясопродукти. Різні види м'яса у середньому тепер коштують на 22% більше.

Зросли ціни і на інші популярні серед українців продукти. Зокрема, риба та морепродукти подорожчали на 17%. Вартість сиру зросла у ціні на 13%. Вершкове масло тепер коштує на 12% дорожче, а за молоко та хліб громадяни платять на 10% більше, ніж рік тому.

Водночас безалкогольні напої додали у вартості 20%. Тютюнові вироби коштують на 17,2% дорожче. Алкогольні напої підвищились у вартості за рік на 9%.

 

ціни
Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

Також ми писали, що на полицях українських магазинів фіксують подорожчання стратегічного продукту — хліба. Раніше експерти попереджали про зростання вартості цього продукту в середині літа 2023 року.

Враховуючи обнадійливу динаміку споживчих цін у першому півріччі, Національний банк України суттєво поліпшив прогноз інфляції на 2023 рік — з 14,8% до 10,6%.

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