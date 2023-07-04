Зарплаты в Украине – работодатели начали платить больше

Кошелек с денежными купюрами. Фото: google.com

В Украине на рынке труда во всех городах фиксируют рост заработной платы. Речь идет о весенних показателях работников всех уровней квалификации по сравнению с прошлым годом.

Таковы итоги исследования, сделанного порталом Work.ua.

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Источник: Work.ua

Согласно этим данным, существенный рост зарплаты наблюдался во втором квартале против прошлогоднего показателя. Больше всего повысились заработки в западных регионах — на около 23%. Далее следует центр страны — в среднем на 17% больше. Там повысились зарплаты почти до уровня южных и восточных регионов, где оплата труда традиционно выше.

Прифронтовые регионы демонстрируют стабильный рост зарплат в Днепропетровской области. На зарплаты в Запорожье и Харькове общеукраинская тенденция роста распространилась не слишком заметно.

В центральных областях фактически по всем показателям фиксируют рост, исключение — зарплаты третьего квартала.

Источник: Work.ua

Зарплата в северных областях страны практически для всех категорий квалификации показала рост год от года. Больше всего — в Сумах за первый квартал.

В Киеве последний рост зарплаты произошел в мае, тогда как ранее средняя зарплата менее квалифицированного персонала с начала 2023 года находилась на уровне 14 тыс. гривен.

Самая стойкая тенденция роста зарплаты в городах на западе страны, куда перебрались предприятия и работники. Проседания зарплат не наблюдалось, они в основном повышались постепенно ежеквартально. Сейчас демонстрируют самый высокий процентный прирост.

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