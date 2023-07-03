Робота в Україні — українців безкоштовно навчать нових професій

Жінка у швейному цеху. Фото: google.com

В Україні деяких громадян безкоштовно навчать нових професій. Йдеться про постраждалих на тлі війни із трьох регіонів.

Про це інформують у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначають у відомстві, організує безкоштовне навчання Міжнародна організація з міграції (МОМ). Взяти участь у проєкті перекваліфікації "Рішення у сфері безпеки людини в Україні" зможуть жителі Київського, Чернігівського та Полтавського регіонів.



У рамках проєкту навчать 300 жителів вищевказаних регіонів, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Пройти навчання можна з таких спеціальностей:

швачки;

кондитери;

бухгалтери;

тестувальники програмного забезпечення;

водії вантажного автомобіля;

перукарі;

майстри з манікюру.

Громадянам, які пройдуть навчання, нададуть обладнання та інструменти, необхідні для роботи за новим фахом. Також освоять соціально-комунікативні навички, які допоможуть під час працевлаштування та відкриття власної справи.



Проєкт діятиме до 30 жовтня 2023 року. Його профінансує уряд Японії.

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Нагадаємо, в Україні у рамках пілотного проєкту шукають охочих стати помічниками ветеранів. На першому етапі планують взяти на роботу 400 осіб.

Також ми писали, що український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.