Зарплата у 16 тис. грн — в Україні шукають помічників ветеранів

Українські військові. Фото: google.com

В Україні у рамках пілотного проєкту шукають охочих стати помічниками ветеранів. На першому етапі планують взяти на роботу 400 осіб.

Про те, як і хто може стати помічником ветерана, розповідають Новини.LIVE.

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Помічники ветеранів будуть допомагати захисникам, які повернулися з фронту, пройти адаптацію до мирного життя. Вони розповідатимуть, які існують послуги, соцгарантії, а також допоможуть пройти програму підвищення кваліфікації та в результаті працевлаштування.

Проєкт охопить чотири області: Вінницьку, Дніпропетровську, Львівську та Миколаївську. Відберуть на роботу 400 осіб. Розмір заробітної плати становитиме 16 тис. грн.

Як стати помічником ветерана

Кандидати на посаду мають відповідати таким умовам:

помічниками можуть стати ветерани війни, члени сім'ї захисників, постраждалі учасники під час Революції гідності, члени родини загиблих/померлих ветеранів, члени сім’ї загиблих/померлих захисників чи захисниць України, які перебувають на обліку в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;

ступінь освіти — щонайменше молодший бакалавр;

ідентифікаційний код;

бажання допомогти ветерану у територіальній громаді.

Подавати заявки можна наступним посиланням. У разі успішного відбору громадянам потрібно буде пройти співбесіду та спеціалізоване навчання. Якщо заявки подають члени родини, то ветеран маж погодити її, наклавши свій кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.