Зарплата в 16 тыс. грн — в Украине ищут помощников ветеранов

Украинские военные. Фото: google.com

В Украине в рамках пилотного проекта ищут желающих стать помощниками ветеранов. На первом этапе планируют взять на работу 400 человек.

О том, как может стать помощником ветерана, рассказывают Новини.LIVE.

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Помощники ветеранов будут помогать вернувшимся с фронта защитникам пройти адаптацию к мирной жизни. Они будут рассказывать, какие существуют услуги, соцгарантии, а также помогут пройти программу повышения квалификации и в результате трудоустройства.

Проект включает четыре области: Винницкую, Днепропетровскую, Львовскую и Николаевскую. Отберут на работу 400 человек. Размер заработной платы будет составлять 16 тыс. грн.

Как стать помощником ветерана

Кандидаты на должность должны отвечать следующим условиям:

помощниками могут стать ветераны войны, члены семьи защитников, пострадавшие участники во время Революции достоинства, члены семьи погибших/умерших ветеранов, члены семьи погибших/умерших защитников или защитниц Украины, состоящих на учете в Едином государственном реестре ветеранов войны;

степень образования — по меньшей мере младший бакалавр;

идентификационный код;

желание помочь ветерану в территориальной общине.

Подавать заявки можно по следующей ссылке. В случае успешного отбора гражданам нужно будет пройти собеседование и специализированное обучение. Если заявку подают члены семьи, то ветеран может согласовать ее, наложив свою квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности, есть регионы и сферы, где высокий спрос на работников и достойная заработная плата.