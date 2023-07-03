Работа в Украине — украинцев бесплатно научат новым профессиям

Украинцев бесплатно научат новым профессиям: детали программы
В Украине некоторых граждан бесплатно научат новым профессиям. Речь идет о пострадавших на фоне войны из трех регионов.
Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто бесплатно овладеет новыми специальностями
Как отмечают в ведомстве, организует бесплатное обучение Международная организация по миграции (МОМ). Принять участие в проекте переквалификации "Решение в сфере безопасности человека в Украине" смогут жители Киевского, Черниговского и Полтавского регионов.
В рамках проекта обучат 300 жителей вышеуказанных регионов, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Пройти обучение можно по следующим специальностям:
- швеи;
- кондитеры;
- бухгалтеры;
- тестировщики программного обеспечения;
- водители грузового автомобиля;
- парикмахеры;
- мастера по маникюру.
Гражданам, которые пройдут обучение, предоставят оборудование и инструменты, необходимые для работы на новой специальности. Также освоят социально-коммуникативные навыки, которые помогут при трудоустройстве и открытии собственного дела.
Проект будет действовать до 30 октября 2023 года. Его профинансирует правительство Японии.
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине в рамках пилотного проекта ищут желающих стать помощниками ветеранов. На первом этапе планируется взять на работу 400 человек.
Также мы писали, что украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.