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Украинцев бесплатно научат новым профессиям: детали программы

3 июля 2023 08:55
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Украине — украинцев бесплатно научат новым профессиям
Женщина в швейном цехе. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторых граждан бесплатно научат новым профессиям. Речь идет о пострадавших на фоне войны из трех регионов.

Об этом информируют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как отмечают в ведомстве, организует бесплатное обучение Международная организация по миграции (МОМ). Принять участие в проекте переквалификации "Решение в сфере безопасности человека в Украине" смогут жители Киевского, Черниговского и Полтавского регионов.

В рамках проекта обучат 300 жителей вышеуказанных регионов, в том числе внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Пройти обучение можно по следующим специальностям:

  • швеи;
  • кондитеры;
  • бухгалтеры;
  • тестировщики программного обеспечения;
  • водители грузового автомобиля;
  • парикмахеры;
  • мастера по маникюру.

Гражданам, которые пройдут обучение, предоставят оборудование и инструменты, необходимые для работы на новой специальности. Также освоят социально-коммуникативные навыки, которые помогут при трудоустройстве и открытии собственного дела.

Проект будет действовать до 30 октября 2023 года. Его профинансирует правительство Японии.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в рамках пилотного проекта ищут желающих стать помощниками ветеранов. На первом этапе планируется взять на работу 400 человек.

Также мы писали, что украинский рынок труда постепенно приходит в себя после потрясений на фоне войны. В частности есть регионы и сферы, где высок спрос на работников и достойная заработная плата.

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