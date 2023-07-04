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В Україні зростають зарплати: де тепер платять найбільше

4 липня 2023 08:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — роботодавці почали платити більше
Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на ринку праці в усіх містах фіксують зростання  заробітної плати. Йдеться про весняні показники працівників усіх рівнів кваліфікації порівняно з минулим роком.

Такі підсумки дослідження, зробленого порталом Work.ua.

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зарплати
Джерело: Work.ua

Згідно з цими даними, суттєве зростання зарплати спостерігалося у другому кварталі проти минулорічного показника. Найбільше підвищилися заробітки у західних регіонах — на близько 23%. Далі йде центр країни — у середньому на 17% більше. Там підвищились зарплати майже до рівня південних та східних регіонів, де оплата праці традиційно вища.

Прифронтові регіони демонструють найстабільніше зростання зарплат у Дніпропетровській області. На зарплати у Запоріжжі та Харкові загальноукраїнська тенденція до зростання поширилася не так суттєво.

У центральних областях фактично за всіма показниками фіксують зростання, виняток — зарплати третього кварталу.

зарплати
Джерело: Work.ua

Зарплатня у північних областях країни практично для всіх категорій кваліфікації засвідчила зростання рік до року. Найбільше — у Сумах за перший квартал.

У Києві останнє зростання зарплатні відбулося у травні, тоді як до цього середня зарплата менш кваліфікованого персоналу з початку 2023 року перебувала на рівні 14 тис. гривень.

Найстійкіша тенденція зростання зарплатні у містах на заході країни, куди перебралися підприємства та працівники. Просідання зарплат не спостерігалося, вони в основному підвищувалися поступово щокварталу. Нині демонструють найвищий відсотковий приріст.

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Нагадаємо, в Україні деяких громадян безкоштовно навчать нових професій. Йдеться про постраждалих на тлі війни із трьох регіонів.

Також ми писали, що український ринок праці поступово оговтується після потрясінь на тлі війни. Зокрема, є регіони та сфери, де високий попит на працівників та гідна заробітна плата.

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