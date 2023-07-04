Зарплати в Україні — роботодавці почали платити більше

Гаманець із грошовими купюрами. Фото: google.com

В Україні на ринку праці в усіх містах фіксують зростання заробітної плати. Йдеться про весняні показники працівників усіх рівнів кваліфікації порівняно з минулим роком.

Такі підсумки дослідження, зробленого порталом Work.ua.

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Джерело: Work.ua

Згідно з цими даними, суттєве зростання зарплати спостерігалося у другому кварталі проти минулорічного показника. Найбільше підвищилися заробітки у західних регіонах — на близько 23%. Далі йде центр країни — у середньому на 17% більше. Там підвищились зарплати майже до рівня південних та східних регіонів, де оплата праці традиційно вища.

Прифронтові регіони демонструють найстабільніше зростання зарплат у Дніпропетровській області. На зарплати у Запоріжжі та Харкові загальноукраїнська тенденція до зростання поширилася не так суттєво.

У центральних областях фактично за всіма показниками фіксують зростання, виняток — зарплати третього кварталу.

Джерело: Work.ua

Зарплатня у північних областях країни практично для всіх категорій кваліфікації засвідчила зростання рік до року. Найбільше — у Сумах за перший квартал.

У Києві останнє зростання зарплатні відбулося у травні, тоді як до цього середня зарплата менш кваліфікованого персоналу з початку 2023 року перебувала на рівні 14 тис. гривень.

Найстійкіша тенденція зростання зарплатні у містах на заході країни, куди перебралися підприємства та працівники. Просідання зарплат не спостерігалося, вони в основному підвищувалися поступово щокварталу. Нині демонструють найвищий відсотковий приріст.

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