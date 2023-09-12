Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow В Украине запустят персональные социальные карты: где заработает проект arrow

В Украине запустят персональные социальные карты: где заработает проект

12 сентября 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Социальные услуги — украинцы получат персональные карты
Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине запустят персональные социальные карты для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Цифровой кейс-менеджмент

По словам министра социальной политики, речь идет о бета-тестировании системы цифрового кейс-менеджмента.

Читайте также:

Проект распространится сначала на четыре области:

  • Винницкая;
  • Днепропетровская;
  • Полтавская;
  • Черкасская.

В рамках реализации программы жители получат персональные социальные карты. В случае обращения человека за социальной помощью — вся информация о нем будет сразу попадать на планшет к кейс-менеджеру и на каждого гражданина будут делать цифровую персональную карточку с социальной историей. Это будет что-то похоже на медицинскую карточку с историей лечения.

Персональная социальная карточка позволит кейс-менеджеру сразу увидеть, какие социальные услуги гражданин уже получил. На основе этого сложится представление о том, что нужно человеку и что государство еще может предложить, добавила Жолнович.

Больше о помощи

Напомним, в Украине семьям с детьми, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Женщины на учете, повестки в "Дії". Чего ждать от нового руководства Минобороны

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз