Социальные услуги — украинцы получат персональные карты

Министр соцполитики Оксана Жолнович. Фото: google.com

В Украине запустят персональные социальные карты для жителей четырех областей. Речь идет о проекте системы электронного кейс-менеджмента.



Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Цифровой кейс-менеджмент

По словам министра социальной политики, речь идет о бета-тестировании системы цифрового кейс-менеджмента.

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Проект распространится сначала на четыре области:

Винницкая;

Днепропетровская;

Полтавская;

Черкасская.

В рамках реализации программы жители получат персональные социальные карты. В случае обращения человека за социальной помощью — вся информация о нем будет сразу попадать на планшет к кейс-менеджеру и на каждого гражданина будут делать цифровую персональную карточку с социальной историей. Это будет что-то похоже на медицинскую карточку с историей лечения.



Персональная социальная карточка позволит кейс-менеджеру сразу увидеть, какие социальные услуги гражданин уже получил. На основе этого сложится представление о том, что нужно человеку и что государство еще может предложить, добавила Жолнович.

Больше о помощи

Напомним, в Украине семьям с детьми, внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), предусмотрено право на гранты до 150 тыс. гривен. Помощь предоставит переселенцам двух областей швейцарская организация.

Также мы писали, что в Украине предусмотрена помощь малообеспеченным семьям. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи, у которых по уважительным причинам среднемесячный доход меньше прожиточного минимума.