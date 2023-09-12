Соціальні послуги — українці отримають персональні картки

Міністр соцполітики Оксана Жолнович. Фото: google.com

В Україні запустять персональні соціальні картки для жителів чотирьох областей. Йдеться про проєкт системи електронного кейс-менеджменту.



Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

Цифровий кейс-менеджмент

За словами міністра соціальної політики, йдеться про бета-тестування системи цифрового кейс-менеджменту.

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Проєкт пошириться спочатку на чотири області:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Полтавська;

Черкаська.

У рамках реалізації програми жителі отримають персональні соціальні картки. У разі звернення людини за соціальною допомогою — вся інформація про неї одразу потраплятиме на планшет до кейс-менеджера й на кожного громадянина робитимуть цифрову персональну картку із соціальною історією. Це буде щось подібне до медичної картки з історією лікування.



Персональна соціальна картка дозволить кейс-менеджеру одразу побачити, які соціальні послуги громадянин вже отримав. На основі цього складеться уявлення, що потрібно людині й що держава ще може запропонувати, додала Жолнович.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

Також ми писали, що в Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних причин середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.