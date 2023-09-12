Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow В Україні запустять персональні соціальні картки: де запрацює проєкт arrow

В Україні запустять персональні соціальні картки: де запрацює проєкт

12 вересня 2023 13:41
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Соціальні послуги — українці отримають персональні картки
Міністр соцполітики Оксана Жолнович. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні запустять персональні соціальні картки для жителів чотирьох областей. Йдеться про проєкт системи електронного кейс-менеджменту.
 
Про це розповіла очільниця Міністерства соціальної політики України Оксана Жолнович.

Цифровий кейс-менеджмент

За словами міністра соціальної політики, йдеться про бета-тестування системи цифрового кейс-менеджменту.

Читайте також:

Проєкт пошириться спочатку на чотири області:

  • Вінницька;
  • Дніпропетровська;
  • Полтавська;
  • Черкаська.

У рамках реалізації програми жителі отримають персональні соціальні картки. У разі звернення людини за соціальною допомогою — вся інформація про неї одразу потраплятиме на планшет до кейс-менеджера й на кожного громадянина робитимуть цифрову персональну картку із соціальною історією. Це буде щось подібне до медичної картки з історією лікування.
 
Персональна соціальна картка дозволить кейс-менеджеру одразу побачити, які соціальні послуги громадянин вже отримав. На основі цього складеться уявлення, що потрібно людині й що держава ще може запропонувати, додала Жолнович.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні родинам з дітьми, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), передбачене право на гранти до 150 тис. гривень. Допомогу надасть переселенцям двох областей швейцарська організація.

Також ми писали, що в Україні передбачена допомога малозабезпеченим родинам. На фінансову підтримку можуть розраховувати сім'ї, у яких з поважних причин середньомісячний дохід менший за прожитковий мінімум.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз