Зарплаты мужчин и женщин — в Минэкономики анонсировали кардинальные изменения

Женщины и мужчины. Фото: Unplush

В Министерстве экономики Украины разработали стратегию преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Ее вскоре должно принять правительство.

Об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

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Зарплаты мужчин и женщин

Как отмечают в ведомстве, в Украине за последние семь лет разница между зарплатами мужчин и женщин сократилась на 7,4%. Так, по информации Государственной службы статистики Украины, в 2021 году у женщин в среднем зарплата была на 18,6% меньше, чем у мужчин. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составлял 26%.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, стратегия предполагает преодоление стереотипов и дискриминации по гендерному признаку.

В частности, появится принцип равной оплаты труда, а если работодатель будет их нарушать, то работник будет иметь право защитить свои права в суде.

Преодоление гендерного разрыва

Она убеждена, что именно равенство оплаты труда, а также одинаковый доступ к руководящим должностям для мужчин и женщин станет одним из инструментов, который поможет в восстановлении кадрового потенциала после победы.

"Принятие и реализация Национальной стратегии по преодолению гендерного разрыва в оплате труда к 2030 году поможет правительству усовершенствовать законодательство о равной оплате труда, осовременить трудовое законодательство и принять закон "О труде", — добавила Юлия Свириденко.

Содействие трудоустройству женщин

На законодательном уровне планируется отменить разделение на родителей-женщин и родителей-мужчин. Кроме того, будет развиваться система государственных и частных детских садов. Больший доступ к детсадам поспособствует трудоустройству матерям на рынке труда и улучшит экономику в целом. Так, 53% опрошенных женщин указали, что отсутствие альтернативы по уходу за детьми является препятствием в трудоустройстве.

Это будет мотивировать женщин и девушек возвращаться домой и вместе отстраивать страну, добавила глава ведомства.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине на рынке труда наблюдается тенденция роста количества вакансий, где предлагают работу для тех, кто не имеет опыта. При этом готовы платить некоторым специалистам более 30 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали, что по закону в Украине нельзя брать на работу мужчин, не имеющих военного билета. За это предполагается наказание работодателя, а именно выплата штрафа.