Зарплати чоловіків та жінок — у Мінекономіки анонсували кардинальні зміни

Жінки та чоловіки. Фото: Unplush

У Міністерстві економіки України розробили стратегію подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року. Її невдовзі має ухвалити уряд.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

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Зарплати чоловіків та жінок

Як зазначають у відомстві, в Україні за останні сім років різниця між заробітними платами чоловіків і жінок скоротилася на 7,4%. Так, за інформацією Державної служби статистики України, у 2021 році у жінок у середньому зарплата була на 18,6% меншою, аніж у чоловіків. Для порівняння, у 2015 році цей показник становив 26%.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, стратегія передбачає подолання стереотипів та дискримінації за гендерною ознакою.

Зокрема, з’явиться принцип рівної оплати праці, а якщо роботодавець їх порушуватиме, то працівник матиме право захистити свої права в суді.

Подолання гендерного розриву

Вона переконана, що саме рівність оплати праці, а також однаковий доступ до керівних посад для жінок та чоловіків стане одним з інструментів, що допоможе у відновленні кадрового потенціалу після перемоги.

"Прийняття і реалізація Національної стратегії щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року допоможе уряду вдосконалити законодавство про рівну оплату праці, осучаснити трудове законодавство і прийняти закон "Про працю", — додала Юлія Свириденко.

Сприяння працевлаштуванню жінок

На законодавчому рівні планують скасувати поділ на батьків-жінок та батьків-чоловіків. Окрім того, розвиватимуть систему державних та приватних дитячих садочків. Більший доступ до дитсадків посприяє працевлаштуванню матерям на ринку праці та покращенню економіки загалом. Так, 53% опитаних жінок вказали, що відсутність альтернативи для догляду за дітьми є перешкодою у працевлаштуванні.

Це мотивуватиме жінок та дівчат повертатися додому та разом відбудовувати країну, додала очільниця відомства.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на ринку праці спостерігається тенденція зростання кількості вакансій, де пропонують роботу для тих, хто не має досвіду. При цьому готові платити деяким спеціалістам більше 30 тисяч гривень за місяць.

Також ми писали, за законом в Україні не можна брати на роботу чоловіків, які не мають військового квитка. За це передбачається покарання роботодавця, а саме — виплата штрафу.