Диджитализация в Украине — какие документы в бумажной форме уйдут в прошлое

Пенсионное удостоверение. Фото: google.com

В Украине гражданам предложат отказаться от некоторых документов старого образца, а именно — пенсионного удостоверения. Они смогут выбирать исключительно электронную форму без бумажного аналога.

Об этом говорится в проекте постановления Пенсионного фонда Украины (ПФУ), опубликованном на сайте Федерации профсоюзов Украины.

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Переход на электронные пенсионные удостоверения

Проект акта предусматривает, что в рамках диджитализации страны, по желанию, украинцам, которым назначена пенсия, будут формировать пенсионные удостоверения в электронной форме без изготовления бумажного пенсионного удостоверения.

Как отмечается в документе, граждане перед выходом на пенсию будут иметь право отказаться от пенсионного удостоверения в форме книжки, а вместо этого создадут е-документ.

Электронные пенсионные удостоверения будут генерироваться на сайте госуслуг "Дія" с помощью мобильного приложения. Они будут иметь аналогичную юридическую силу и срок действия, что и бумажные документы.

Как говорится в пояснительной записке, проект акта согласован с Министерством соцполитики. Теперь документ нуждается в согласовании с Министерством цифровой трансформации, Госслужбой спецсвязи и защиты информации, омбудсменом, Антикоррупционным бюро, Бюро экономической безопасности.

"Проект акта касается социально-трудовой сферы и требует согласования с Совместным представительным органом стороны работодателей на национальном уровне и Совместным представительным органом репрезентативных всеукраинских объединений профсоюзов на национальном уровне", — отмечают авторы инициативы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые пенсионеры имеют право на прибавку около 840 гривен. Ее выплачивают такой категории граждан — тем, кто имеет особые заслуги перед Украиной.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане имеют право выходить на "заслуженный отдых" раньше других. Так, пенсию по выслуге лет могут назначать с 45 лет военнослужащим.