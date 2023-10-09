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В Україні скасують деякі форми документів: деталі ініціативи

9 жовтня 2023 10:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Діджиталізація в Україні — які документи у паперовій формі відійдуть у минуле
Пенсійне посвідчення. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні громадянам запропонують відмовитися від деяких документів старого зразка, а саме — пенсійного посвідчення. Вони зможуть обирати виключно електронну форму, без паперового аналога.

Про це йдеться у проєкті постанови Пенсійного фонду України (ПФУ), опублікованому на сайті Федерації профспілок України.

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Перехід на електронні пенсійні посвідчення

Проєкт акта передбачає, що в рамках діджиталізації країни, за бажанням, українцям, яким призначено пенсію, формуватимуть пенсійні посвідчення в електронній формі без виготовлення паперового пенсійного посвідчення.

Як зазначається у документі, громадяни перед виходом на пенсію, матимуть право відмовитися від пенсійного посвідчення у формі книжечки, а замість цього створять е-документ.

Електронні пенсійні посвідчення генеруватимуться на сайті держпослуг "Дія" за допомогою мобільного застосунку. Вони матимуть аналогічну юридичну силу та термін дії, що й паперові документи.

Як йдеться у пояснювальній записці, проєкт акта погоджено з Міністерством соцполітики. Тепер документ потребує погодження з Міністерством цифрової трансформації, Держслужбою спецзв’язку та захисту інформації, омбудсменом, Антикорупційним бюро, Бюро економічної безпеки.

"Проєкт акта стосується соціально-трудової сфери та потребує погодження зі Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні та Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні", — зазначають автори ініціативи.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі пенсіонери мають право на надбавку до близько 840 гривень. Її виплачують такій категорії громадян — тим, хто має особливі заслуги перед Україною.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни мають право виходити на "заслужений відпочинок" раніше за інших. Так, пенсію за вислугою років можуть призначати з 45 років військовослужбовцям.

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