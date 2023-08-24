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В Украине быстро дорожает доллар: курс на 25 августа

24 августа 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс на 25 августа - в Украине быстро дорожает валюта
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 25 августа. Согласно ему, евро остался на уровне предыдущего банковского дня: стоит в покупке 39,64 грн/евро, доллар — 36,56 грн.

Об этом говорится на официальном сайте Нацбанка.

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По данным НБУ, стоимость европейской валюты в продаже — 40,03 грн/евро (0,00), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке Украины американская валюта продолжает дорожать: в среднем стоит 38,47 грн. В покупке — 37,86 грн (+0,04), в продаже — 38,70 (+0,03). Евро стоит в покупке 41,18 (0,01) грн, в продаже — 42,27 (+0,00) грн.

  • ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;
  • Укргазбанк — 37,60 (+0,05) грн — 38,80 (+0,25) грн.
  • Sense bank — 37,95 грн (+0,15) — 38,65 грн (+0,10);
  • Ощадбанк — 37,95 грн (+0,05) — 38,70 грн;
  • Укрэксимбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);
  • Райффайзен Банк — 38,00 (+0,10) грн — 38,90 (+0,10) грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,40 (+0,14) грн, в продаже — 38,57 (-0,03) грн. Евро в покупке — 41,79 (+0,09) грн, в продаже —– 42,10 грн (0,00).

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Напомним, Национальный банк обязал обменники принимать старые и изношенные банкноты. Если они будут отказывать клиентам в этом, то их будут наказывать.

Также в НБУ прокомментировали возможность возврата к рыночному курсу американской валюты. Там утверждают, что для отказа от фиксированного курса доллара нужно несколько предпосылок.

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