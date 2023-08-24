Курс на 25 серпня — в Україні швидко дорожчає валюта

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 25 серпня. Згідно з ним, євро залишився на рівні попереднього банківського дня: коштує у купівлі 39,64 грн/євро, долар — 36,56 грн.

Про це йдеться на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 25 серпня

За даними НБУ, вартість європейської валюти у продажу — 40,03 грн/євро (0,00), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку України американська валюта продовжує дорожчати: у середньому коштує 38,47 грн. У купівлі — 37,86 грн (+0,04), в продажу — 38,70 (+0,03). Євро коштує у купівлі 41,18 (0,01) грн, у продажу — 42,27 (+0,00) грн.

ПриватБанк — 37,75 грн — 38,35 грн;

Укргазбанк — 37,60 (+0,05) грн — 38,80 (+0,25) грн.

Sense bank — 37,95 грн (+0,15) — 38,65 грн (+0,10);

Ощадбанк — 37,95 грн (+0,05) — 38,70 грн;

Укрексімбанк — 37,90 грн (+0,30) — 38,70 грн (+0,30);

Райффайзен Банк — 38,00 (+0,10) грн — 38,90 (+0,10) грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,40 (+0,14) грн, у продажу — 38,57 (-0,03) грн. Євро у купівлі — 41,79 (+0,09) грн, у продажу — 42,10 грн (0,00).

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Нагадаємо, Національний банк зобов'язав обмінники приймати старі та зношені банкноти. Якщо вони відмовлятимуть клієнтам у цьому, їх каратимуть.

Також у НБУ прокоментували можливість повернення до ринкового курсу американської валюти. Там стверджують, що для відмови від фіксованого курсу долара необхідно кілька передумов.