Курс валют на 23 сентября — в Украине подешевели доллар и евро

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро в покупке стоит 38,98 грн/евро (-0,07), доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Нацбанка.

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По этим данным, стоимость европейской валюты в продаже составляет 39,36 грн/евро (-0,06), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар и евро дешевеют. В среднем стоит в покупке — 37,54 грн (-0,12), в продаже — 38,28 (-0,13). Евро стоит в покупке 40,33 грн (-0,09), в продаже — 41,24 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,15) — 38,75 (-0,10) грн;

Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);

Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);

Укрэксимбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);

Правэксбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10);

Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,10 грн (+0,10), в продаже — 38,25 (+0,05). Евро в покупке — 40,85 (+0,05) грн, в продаже — 41,10 (-0,05).

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Что еще стоит знать

Напомним, НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.

Также мы писали, что Национальный банк с 16 сентября 2023 года смягчил некоторые валютные ограничения. В частности, они призваны улучшить работу наличного сегмента валютного рынка.