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В Україні різко подешевшали долар та євро: курс валют на 23 вересня

22 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 23 вересня — в Україні подешевшали долар та євро
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на наступний банківський день. Згідно з ним, євро у купівлі коштує 38,98 грн/євро (-0,07), долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 23 вересня

За цими даними, вартість європейської валюти у продажу становить 39,36 грн/євро (-0,06), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар та євро дешевшають. У середньому коштує у купівлі — 37,54 грн (-0,12), в продажу — 38,28 (-0,13). Євро коштує у купівлі 40,33 грн (-0,09), у продажу — 41,24 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,30 грн (-0,10) — 38,90 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,90 грн (-0,15) — 38,75 (-0,10) грн;
  • Sense bank — 37,60 грн (-0,20) — 38,10 грн (-0,60);
  • Кредобанк — 37,77 грн (-0,19) — 38,28 грн (-0,26);
  • Укрексімбанк — 37,70 грн (-0,10) — 38,50 грн (-0,10);
  • Правексбанк — 37,65 грн (-0,10) — 38,20 грн (-0,10) ;
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн (-0,10) — 37,95 грн (-0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,10 грн (+0,10), у продажу — 38,25 (+0,05). Євро у купівлі — 40,85 (+0,05) грн, у продажу — 41,10 (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

Також ми писали, Національний банк із 16 вересня 2023 року пом’якшив деякі валютні обмеження. Зокрема, вони покликані поліпшити роботу готівкового сегменту валютного ринку.

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