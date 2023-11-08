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В Украине прогнозируют резкий скачок цен на топливо — когда ждать

8 ноября 2023 22:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо — в Украине прогнозируют резкое подорожание бензина
Автозаправочная станция. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в ноябре и декабре 2023 года стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза начнет расти быстрее, чем раньше. Однако в первом квартале 2024-го цены стабилизируются.

Такой прогноз содержится в Инфляционном отчете Национального банка (НБУ).

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Ситуация на рынке горючего

Согласно отчету НБУ, в сентябре стоимость горючего выросла на 6,2%. Такой ценовой тренд будет продолжаться до конца года, набирая темп.

Согласно этому прогнозу, в первом квартале следующего года состоится стабилизация цен на топливо за счет ожидаемого снижения мировой стоимости нефти.

Ключевыми причинами роста цен являются подорожание "черного золота" на мировых рынках и введение с июля текущего года довоенных налогов на топливо в стране.

Как отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, сейчас наблюдаются проблемы с поставками горючего из Польши, где бензовозы и газовозы должны стоять в очередях на границе из-за забастовки польских перевозчиков. Они возмущены ущербом и неконкурентными условиями, которые стали невыгодны из-за войны в Украине. Забастовка может затянуться на несколько месяцев.

"...началась забастовка польских перевозчиков, которые заблокировали пункты пропуска на границе и украинские бензовозы на них. Это мощное направление поставок. Дефицита, конечно, не будет, но прогноз по дизелю не самый лучший", — прогнозирует эксперт.

Какие сейчас цены на топливо

Сейчас, по данным портала Авто.Риа, средняя цена бензина марки А-95 в стране составляет 55,36 грн за литр, дизельного горючего — 55,65 грн за литр, а автомобильного газа — 31,54 грн за литр.

Быстрее всего сейчас дорожает автогаз, его стоимость превышает 30 грн за литр во всех регионах.

 

ціни на бензин
Источник: АвтоРиа

Напомним, по словам экспертов, даже без фактора вмешательства властей в ценообразование, в случае роста цен на нефть, стоимость бензина может составить 70, а то и все 80 грн за литр до конца года.

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