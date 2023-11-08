Ціни на пальне — в Україні прогнозують різке подорожчання бензину

Автозаправна станція. Фото: РБК-Україна

В Україні у листопаді та грудні 2023 року вартість бензину, дизельного пального та автогазу почне зростати швидше, ніж було до цього. Однак у першому кварталі 2024-го ціни стабілізуються.

Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

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Ситуація на ринку пального

Відповідно до звіту НБУ, у вересні вартість пального зросла на 6,2%. Такий ціновий тренд триватиме до кінця року, набираючи темп.

За цим прогнозом, у першому кварталі наступного року відбудеться стабілізація цін на пальне за рахунок очікуваного зниження світової вартості нафти.

Ключовими причинами зростання цін є подорожчання "чорного золота" на світових ринках та запровадження з липня поточного року довоєнних податків на пальне в країні.

Як зазначив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, зараз спостерігаються проблеми з поставками пального з Польщі, де бензовози та газовози мусять стояти у чергах на кордоні через страйк польських перевізників. Вони обурені збитками та неконкурентними умовами, які стали невигідні через війну в Україні. Страйк може затягнутися на кілька місяців.

"...почався страйк польських перевізників, які заблокували пункти пропуску на кордоні та українські бензовози на них. Це потужний напрямок поставок. Дефіциту, звісно, не буде, але прогноз щодо дизеля не найкращий", — прогнозує експерт.

Які зараз ціни на пальне

Зараз, за даними порталу Авто.Ріа, середня ціна бензину марки А-95 в країні становить 55,36 грн за літр, дизельного пального — 55,65 грн за літр, а автомобільного газу — 31,54 грн за літр.

Найшвидше зараз дорожчає автогаз, його вартість перевищує 30 грн за літр у всіх регіонах.

Джерело: АвтоРіа

Нагадаємо, за словами експертів, навіть без фактора втручання влади у ціноутворення, у разі зростання цін на нафту, вартість бензину може сягнути 70, а то й усі 80 грн за літр до кінця року.

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