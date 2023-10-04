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Перспективи цінників на бензин по 80 грн/л: експерти назвали головні загрози

4 жовтня 2023 12:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин можуть сягнути 80 грн/л — експерти озвучили головні загрози
Стела з цінами на АЗС. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема, на паливному ринку до кінця 2023 року. Головною причиною вважають можливу девальвацію гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).

Про це розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

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Головні загрози для цін на ринку пального

Льоушкін вважає, що саме перехід до "гнучкого обмінного курсу", який відбувся 3 жовтня, може загрожувати знеціненням національної валюти, що спровокує зростання цінників на стелах українських автозаправних станцій.

Він зауважив, що в країні є традиція: до нового року бюджет "закривати" підвищеним курсом долара, а з нового року, як правило, курс повертається в норму завдяки валютним експортним надходженням. Однак цього року через проблеми з експортом та можливого скорочення надходжень міжнародної допомоги — стабілізації курсу може не статися.

Які можуть бути ціни на пальне до кінця 2023-го

У зв'язку з цим він вважає, що до кінця року курс може зрости до рівня 45 грн за долар. За умови, що світові ціни на нафту будуть на тому ж рівні, пальне в країні може подорожчати до 65 грн за літр вже у найближчі місяці.

Очікують збільшення на 23%. Зокрема, вартість пального на АЗС ОККО зараз 58 грн за літр, якщо додати 20%, то буде 69,60 грн, а реальна ціна становитиме 65-67 грн за літр, повідомив він.

Льоушкін зазначив, що собівартість пального на АЗС складається з таких компонентів:

  • світові ціни на нафту, які зараз коливаються в районі 90 дол. за барель;
  • курс долара на українському валютному ринку;
  • фактор втручання уряду, що зіграло велику роль в зростанні цін на бензин через повернення довоєнного оподаткування.

За його словами, навіть без фактора втручання влади у ціноутворення, у разі зростання цін на нафту, вартість бензину може сягнути 70, а то й усі 80 грн за літр до кінця року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного, перший день роботи режиму "керованої гнучкості обмінного курсу" засвідчив те, що гривня не злетіла "в космос". Регулятор не планує відпускати гривню у вільне плавання, а інтервенції з часом стабілізуються. Несуттєві коливання курсу будуть в обидва боки.

Також ми писали, що 4 жовтня на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчало дизельне пальне.

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