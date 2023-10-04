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На АЗС підскочили ціни на бензин: яка ситуація на ринку 4 жовтня

4 жовтня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на пальне 4 жовтня — як змінилась вартість бензину на заправках
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 4 жовтня, на українському паливному ринку дещо підскочили середні ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчало дизельне пальне.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне, на АЗС 4 жовтня

За інформацією моніторингового порталу, 4 жовтня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

  • A-95+ — 58,12 грн/л;
  • А-95 — 55,20 грн/л;
  • А-92 — 52,92 грн/л;
  • дизельне пальне — 55,22 грн/л;
  • скраплений газ — 25,71 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ коштував у середньому 57,49 грн/л,
  • А-95 — за 54,73 грн/л,
  • бензин А-92 продавали за 52,75 грн/л.

Інші види палива:

  • дизель продавали за 54,66 грн/л,
  • а також автогаз — 25,65 грн.

Ціни на пальне сьогодні 4 жовтня на найбільших АЗК України

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 4 жовтня

4 жовтня бензин марок "Євро-95" та А-95 найдорожче коштує на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л та 58,99 грн/л.

  • Найнижча вартість на А-95+ на Авіас — 54,55 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.
  • А-92 найдорожче продають у мережі "Паралель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продають на АЗС ОККО та WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автогаз коштує 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

ціни на бензин 4 жовтня
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, цьогоріч почали серйозніше ставитися до керування несправними транспортними засобами. Відповідно посилилося покарання водіїв, які використовують авто, що не пройшли обов’язковий техогляд.

Також ми писали, що в Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.

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