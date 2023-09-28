Ціни на пальне у жовтні — бензин може подорожчати до 70 грн

Табло з цінами на АЗС. Фото: google.com

В Україні на паливному ринку можуть суттєво зрости ціни у жовтні 2023 року. За оптимістичним прогнозом, бензин подорожчає до 60-70 грн за літр.

Різні сценарії щодо динаміки цін озвучують експерти, повідомляє Avtosota.

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Прогнози щодо цін на пальне у жовтні

За словами президента Асоціації "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів" Леоніда Косянчука, за песимістичним прогнозом, ціни на бензин можуть сягнути вищевказаної позначки. Однак, у середині жовтня пальне може перебувати на рівні 60-65 грн за літр.

Водночас на думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, ціни на українському паливному ринку залежатимуть наступного місяця від світових розцінок на нафту. Якщо вона залишиться надалі на рівні нижче 95 доларів за барель, то вартість пального може перебувати на позначці 60 грн за літр.

Загалом на ціни на бензин впливають витрати на розмитнення, вартість нацвалюти на валютних ринках. Нинішнє ціноутворення на пальне в Україні також сформувало відновлення акцизів та ПДВ у липні.

"По цінах. Податки, що зросли з 1 липня, вже інтегрувались у нові ціни. Наразі основним драйвером є світовий ринок, нафта за останні 3 місяці додала понад 20% (з $75 до $95/барр.) разом із нафтопродуктами (читай — із закупівельними цінами українських трейдерів). Якщо нафта не перевищить $95/барр., є надія втриматись у межах 60 грн/л по бензину та дизпальному", — зазначив Сергій Куюн.

Які зараз ціни на пальне

За інформацією моніторингового порталу Auto.ria, 28 вересня середня вартість бензинів, дизпального та автогазу така:

A-95+ — 57,49 грн/л;

А-95 — 54,73 грн/л;

А-92 — 52,75 грн/л;

дизельне пальне — 54,66 грн/л;

скраплений газ — 25,65 грн/л.

Пальне в Україні розвернуло курс на подорожчання після підвищення податків та повернення акцизів з 1 липня поточного року. Згідно з показниками за 30 червня, до дії норм закону № 2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року), середня вартість бензину А-95 становила 46,59 грн. Ціна на дизельне пальне була на рівні 43,96 грн. Автогаз у середньому коштував 22,54 грн.

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Нагадаємо, на українських АЗС збільшився обсяг підробленого бензину А-95. Фахівці розповіли, що саме додають заправки до низькоякісного бензину та як визначити підробку.

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