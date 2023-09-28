Цены на топливо в октябре – бензин может подорожать до 70 грн

Табло с ценами на АЗС. Фото: google.com

В Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.

Различные сценарии по динамике цен озвучивают эксперты, сообщает Avtosota.

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Прогнозы по ценам на топливо в октябре

По словам президента Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов" Леонида Косянчука, по пессимистическому прогнозу, цены на бензин могут превысить вышеуказанную отметку. Однако в середине октября горючее может находиться на уровне 60-65 грн за литр.

В то же время, по мнению директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, цены на украинском топливном рынке будут зависеть в следующем месяце от мировых расценок на нефть. Если она останется на уровне ниже 95 долларов за баррель, то стоимость горючего может находиться на отметке 60 грн за литр.

В общем, на цены на бензин влияют расходы на растаможку, стоимость нацвалюты на валютных рынках. Нынешнее ценообразование на горючее в Украине также сформировало возобновление акцизов и НДС в июле.

"По ценам. Выросшие с 1 июля налоги уже интегрировались в новые цены. Сейчас основным драйвером является мировой рынок, нефть за последние 3 месяца прибавила более 20% (с $75 до $95/барр.) вместе с нефтепродуктами (читай — с закупочными ценами украинских трейдеров). Если нефть не превысит $95/барр., есть надежда удержаться в пределах 60 грн/л по бензину и дизтопливу", — отметил Сергей Куюн.

Какие сейчас цены на топливо

По информации мониторингового портала Auto.ria, 28 сентября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 57,49 грн/л;

А-95 — 54,73 грн/л;

А-92 — 52,75 грн/л;

дизельное топливо — 54,66 грн/л;

сжиженный газ — 25,65 грн/л.

Топливо в Украине развернуло курс на подорожание после повышения налогов и возвращения акцизов с 1 июля текущего года. Согласно показателям за 30 июня, до действия норм закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года), средняя стоимость бензина А-95 составляла 46,59 грн. Цена на дизельное топливо была на уровне 43,96 грн. Автогаз в среднем стоил 22,54 грн.

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Напомним, на украинских АЗС увеличился объем поддельного бензина А-95. Специалисты рассказали, что именно добавляют заправки к низкокачественному бензину и как определить подделку.

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