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На АЗС подскочили цены на бензин: какая ситуация на рынке 4 октября

4 октября 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на топливо 4 октября — как изменилась стоимость бензина на заправках
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В среду, 4 октября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожало дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее, на АЗС 4 октября

По информации мониторингового портала, 4 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

  • A-95+  — 58,12 грн/л;
  • А-95  — 55,20 грн/л;
  • А-92  — 52,92 грн/л;
  • дизельное топливо  — 55,22 грн/л;
  • сжиженный газ  — 25,71 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ стоил в среднем 57,49 грн/л,
  • А-95  — за 54,73 грн/л,
  • бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.

Другие виды топлива:

  • дизель продавали по 54,66 грн/л,
  • а также автогаз  — 25,65 грн.

Цены на топливо сегодня 4 октября на крупнейших АЗК Украины

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 4 октября

4 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоит на АЗС SOCAR  — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость на А-95+ на Авиас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.
  • А-92 дороже всего продают в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
  • Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
  • На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

 

цены на бензин 4 октября
Источник: Auto.ria

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Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедших обязательный техосмотр.

Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.

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