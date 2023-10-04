Цены на топливо 4 октября — как изменилась стоимость бензина на заправках

На АЗС подскочили цены на бензин: какая ситуация на рынке 4 октября
В среду, 4 октября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожало дизельное топливо.
Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем сегодня, 4 октября, вас интересует больше всего:
Цены на горючее, на АЗС 4 октября
По информации мониторингового портала, 4 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:
- A-95+ — 58,12 грн/л;
- А-95 — 55,20 грн/л;
- А-92 — 52,92 грн/л;
- дизельное топливо — 55,22 грн/л;
- сжиженный газ — 25,71 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ стоил в среднем 57,49 грн/л,
- А-95 — за 54,73 грн/л,
- бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.
Другие виды топлива:
- дизель продавали по 54,66 грн/л,
- а также автогаз — 25,65 грн.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 4 октября
4 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоит на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость на А-95+ на Авиас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.
- А-92 дороже всего продают в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.
- На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.
Больше об авто
Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедших обязательный техосмотр.
Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.