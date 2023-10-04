Цены на топливо 4 октября — как изменилась стоимость бензина на заправках

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В среду, 4 октября, на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожало дизельное топливо.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее, на АЗС 4 октября

По информации мониторингового портала, 4 октября средняя стоимость бензинов, дизтоплива и автогаза такова:

A-95+ — 58,12 грн/л;

А-95 — 55,20 грн/л;

А-92 — 52,92 грн/л;

дизельное топливо — 55,22 грн/л;

сжиженный газ — 25,71 грн/л.

Неделю назад

A-95+ стоил в среднем 57,49 грн/л,

А-95 — за 54,73 грн/л,

бензин А-92 продавали по 52,75 грн/л.

Другие виды топлива:

дизель продавали по 54,66 грн/л,

а также автогаз — 25,65 грн.

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 4 октября

4 октября бензин марок "Евро-95" и А-95 дороже всего стоит на АЗС SOCAR — 60,99 грн/л и 58,99 грн/л.

Самая низкая стоимость на А-95+ на Авиас — 54,50 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж7" — 50,54 грн/л.

А-92 дороже всего продают в сети "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизель продают на АЗС ОККО и WOG за 57,99 грн/л, на SOCAR — 58,99 грн/л.

На АЗС Shell автогаз стоит 25,90 грн/л, на KLO — 26,29 грн/л.

Источник: Auto.ria

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Напомним, в этом году стали серьезнее относиться к управлению неисправными транспортными средствами. Соответственно усилилось наказание водителей, использующих авто, не прошедших обязательный техосмотр.

Также мы писали, что в Украине на топливном рынке могут существенно подняться цены в октябре 2023 года. По оптимистическому прогнозу, бензин подорожает до 60-70 грн за литр.