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Перспективы ценников на бензин по 80 грн/л: эксперты назвали главные угрозы

4 октября 2023 12:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин могут достичь 80 грн/л — эксперты озвучили главные угрозы
Стелла с ценами на АЗС. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты прогнозируют рост цен в Украине, в частности, на топливном рынке до конца 2023 года. Главной причиной считают возможную девальвацию гривны из-за последних действий Национального банка Украины (НБУ).

Об этом рассказал эксперт топливного рынка Дмитрий Леушкин.

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Леушкин считает, что именно переход к "гибкому обменному курсу", состоявшийся 3 октября, может грозить обесцениванием национальной валюты, что спровоцирует рост ценников на стелах украинских автозаправочных станций.

Он отметил, что в стране есть традиция: до нового года бюджет "закрывать" повышенным курсом доллара, а с нового года, как правило, курс возвращается в норму благодаря валютным экспортным поступлениям. Однако в этом году из-за проблем с экспортом и возможного сокращения поступлений международной помощи — стабилизации курса может не произойти.

Какие могут быть цены на бензин до конца 2023-го

В связи с этим он считает, что до конца года курс может вырасти до уровня 45 грн за доллар. При условии, что мировые цены на нефть будут на том же уровне, топливо в стране может подорожать до 65 грн за литр уже в ближайшие месяцы.

Ожидается увеличение на 23%. В частности, стоимость горючего на АЗС ОККО сейчас 58 грн за литр, если прибавить 20%, то будет 69,60 грн, а реальная цена будет составлять 65-67 грн за литр, сообщил он.

Леушкин отметил, что себестоимость горючего на АЗС состоит из следующих компонентов:

  • мировые цены на нефть, сейчас колеблющиеся в районе 90 дол. за баррель;
  • курс доллара на украинском валютном рынке;
  • фактор вмешательства правительства, сыгравший большую роль в росте цен на бензин из-за возвращения довоенного налогообложения.

По его словам, даже без фактора вмешательства властей в ценообразование, в случае роста цен на нефть, стоимость бензина может составить 70, а то и все 80 грн за литр до конца года.

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного, первый день работы режима "управляемой гибкости обменного курса" показал, что гривна не взлетела "в космос". Регулятор не планирует отпускать гривну в свободное плавание, а интервенции со временем стабилизируются. Несущественные колебания курса будут в обе стороны.

Также мы писали, что 4 октября на украинском топливном рынке несколько подскочили средние цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожало дизельное топливо.

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