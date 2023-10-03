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Реакція гривні на скасування фіксованого долара: курс валют на 4 жовтня

3 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 4 жовтня — як відреагувала гривня на скасування фіксованого долара
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на середу, 4 жовтня. Згідно з ним, євро коштує 38,51 грн/євро, а долар — 36,56 грн.

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку за результатами торгів на міжбанку.

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Курс долара та євро на 4 жовтня

За інформацією НБУ, вартість євро у продажу — 38,32 грн/євро, долара — 36,59 грн.

На готівковому ринку американська валюта у середньому коштує 38,25 грн (+0,14). У купівлі — 37,41 грн (+0,12), в продажу — 38,17 (+0,10). Євро коштує у купівлі 39,73 грн (-0,12), у продажу — 40,71 (-0,10) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн (+0,25) — 38,40 грн (+0,20);
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,35) — 38,60 грн (+0,75);
  • ТАСкомбанк — 37,25 грн (-0,10) — 38,00 грн (-0,05);
  • Правекс-Банк — 37,65 грн (+0,05) — 38,35 грн (+0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,15 грн (+0,10), у продажу — 38,37 (+0,12). Ціна євро у купівлі — 40,44 грн (+0,04), в продажу — 40,79 (+0,04).

 

курс валют
Джерело: Мінфін

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Більше про гроші

Нагадаємо, 3 жовтня Україна перейшла до режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Так НБУ продовжує реалізацію Стратегії пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Також ми писали, що регулятор оновив терміни обміну банкнот, який добігав кінця у вересні 2023 року. Тепер деякі купюри та монети українці зможуть обміняти до кінця дії воєнного стану.

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