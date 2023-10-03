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Реакция гривны на отмену фиксированного доллара: курс валют на 4 октября

3 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 4 октября — как отреагировала гривна на отмену фиксированного доллара
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 4 октября. Согласно ему, евро стоит 38,51 грн/евро, а доллар — 36,56 грн

Такие данные обнародованы на официальном портале Нацбанка по результатам торгов на межбанке.

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Курс доллара и евро на 4 октября

По информации НБУ, стоимость евро в продаже — 38,32 грн/евро, доллара — 36,59 грн.

На наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,25 грн (+0,14). В покупке — 37,41 грн (+0,12), в продаже — 38,17 (+0,10). Евро стоит в покупке 39,73 грн (-0,12), в продаже — 40,71 (-0,10) грн.

  • ПриватБанк — 37,25 грн — 37,85 грн;
  • Ощадбанк — 37,70 грн (+0,25) — 38,40 грн (+0,20);
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,35) — 38,60 грн (+0,75);
  • ТАСкомбанк — 37,25 грн (-0,10) — 38,00 грн (-0,05);
  • Правэкс-Банк — 37,65 грн (+0,05) — 38,35 грн (+0,25).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,15 грн (+0,10), в продаже — 38,37 (+0,12). Цена евро в покупке — 40,44 грн (+0,04), в продаже — 40,79 (+0,04).

курс валют
Источник: Минфин

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Напомним, 3 октября Украина перешла в режим управляемой гибкости обменного курса. Так, НБУ продолжает реализацию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Также мы писали, что регулятор обновил сроки обмена банкнот, который подходил к концу в сентябре 2023 года. Теперь некоторые купюры и монеты украинцы могут обменять до конца действия военного положения.

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