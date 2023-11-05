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Ціни на бензин зміняться — до чого готуватись українцям

5 листопада 2023 17:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Ціни на бензин зміняться — до чого готуватись українцям
Автозаправна станція. Фото: hvylya.net
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

2024 року очікується стабілізація цін на бензин на українських заправках, що сприятиме загальному зниженню глобальних цін на нафту. Поточна ціна бензину А-95 в Україні вже протягом кількох тижнів становить приблизно 55,5 гривні за літр. Однак найближчим часом передбачається, що ціни на пальне зростуть.

Про це повідомляє НБУ.

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У регуляторі зазначили, що очікується прискорення зростання цін на пальне. Це, своєю чергою, надаватиме непрямий проінфляційний вплив на вартість інших товарів та послуг, сприяючи їхньому подорожчанню.

"Найближчим часом ми очікуємо прискорення зростання цін на пальне, що спричинить непрямий проінфляційний вплив на інші товари та послуги. Але з початком наступного року ціни мають стабілізуватися внаслідок поступового зменшення світових цін на нафту", — зазначено в інфляційній доповіді НБУ за жовтень.

За даними Аналітичної групи "А-95", вартість бензину А-95 в Україні стабільно тримається на одному рівні з 5 жовтня:

  • 5 жовтня ціна за літр становила у середньому 55,4 гривні;
  • 2 листопада спостерігалася невелика корекція до 55,52 гривні.

За весь цей період вартість палива коливається навколо цих значень, лише одного разу перевищивши позначку 55,6 гривні на короткий час — протягом двох днів, 23 та 24 жовтня.

Нагадаємо, експерти прогнозують зростання цін в Україні, зокрема на паливному ринку, до кінця 2023 року. Головною причиною вважається можлива девальвація гривні через останні дії Національного банку України (НБУ).

Раніше ми писали, чому не варто довіряти заправку авто співробітнику АЗС. Є кілька вагомих причин, з яких все ж таки варто заправляти свій автомобіль самостійно.

 

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